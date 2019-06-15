انفجار بمستودع ذخيرة قرب دمشق

قال التلفزيون السوري الرسمي إن انفجارا وقع يوم السبت في مستودع ذخيرة بمنطقة عسكرية غربي العاصمة سببه حريق بمنطقة أحراش.

وأوضح التلفزيون أن المستودع يقع بمنطقة دمر السكنية.

لكن سكانا قالوا إن دوي الانفجار الذي سمع في أنحاء العاصمة جاء على ما يبدو من منطقة جبلية بين الدمر وقدسيا حيث مقر وحدات عسكرية كبيرة.

وكانت إسرائيل، التي ترى إيران تهديدا لوجودها، هاجمت أهدافا إيرانية في سوريا من قبل ومنها أهداف تابعة لفصائل متحالفة مع طهران مثل جماعة حزب الله اللبنانية.

ومنذ فترة تركز إسرائيل ضرباتها على مناطق بجنوب وشمال دمشق تقول مصادر مخابرات غربية إنها تضم مجمعات عسكرية لحزب الله وفصائل أخرى مدعومة من إيران.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن القوات الإيرانية موضع ترحيب في البلاد وذلك بعد سنوات من الانتصارات العسكرية التي أعادت مناطق كبيرة من سوريا لسيطرته.

