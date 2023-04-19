انفجار خزان وقود في مطار الخرطوم

البوابه - أصابت قذيفة مدفعية خزان وقود الطائرات في مطار الخرطوم الأمر الذي أدى إلى انفجاره صباح يوم الأربعاء وفي خامس يوم على الاشتباكات في السودان رغم الهدنة التي أعلن كل من الطرفين المتقاتلين في السودان الالتزام بها، دون أن تصمد سوى ساعات قليلة.

وأكد شهود عيان اشتعال خزانات الوقود داخل المطار.

وسمع دوي انفجار في محيط مطار الخرطوم، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع معارك عنيفة بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وسريعا جدا ما تجددت الاشتباكات العاصمة السودانية بين قوات الدعم السريع والجيش، فيما تقاذف الطرفان تحميل المسؤولية.



