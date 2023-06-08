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انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغاني شمالي البلاد

تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 07:01
انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغاني شمالي البلاد

انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغاني شمالي البلاد

 

يتبع..

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