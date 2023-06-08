تاريخ النشر: 08 حزيران / يونيو 2023 - 07:01 انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغاني شمالي البلاد يتبع.. © 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند جزيرة سردينيا الايطالية لشهر عسل رومانسي انفجار داخل مسجد خلال تشييع مسؤول أفغاني شمالي البلاد كلمات عن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أفضل الوجهات للعائلات في إجازة عيد الأضحى عملية "محمد صلاح" تثير جدلا حادا في "اسرائيل": الإتفاق مع مصر وهم Loading content ...