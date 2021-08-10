انفجار سفينة في ميناء اللاذقية والكشف عن هويتها وحمولتها

اكدت مصادر حقوقية سورية ان انفجارا كبيرا اصاب سفينة راسية في ميناء اللاذقية السوري مما اسفر عن خسائر مادية وبشرية ولم تستبعد مصادر ان تكون اسرائيل وراء التفجير في سياق حرب السفن بينها وبين ايران.

خسائر كبيرة

وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن عن وقوع خسائر بشرية ومادية بـ"انفجار مجهول" في سفينة تجارية راسية في مرفأ اللاذقية.

الحكومة السورية: حريق بسيط في سفينة اللاذقية

في الجهة المقابلة قالت مصادر سورية، اليوم الثلاثاء، إنه تمت السيطرة على حريق في سفينة تجارية بمرفأ اللاذقية مشيرة إلى أن تم تسجيل إصابتين طفيفتين واكد إنه تم إخماد حريق نشب في سفينة تجارية كانت في مرفأ اللاذقية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وأشارت إلى إصابة عاملين اثنين بجروح خفيفة.

استهداف سفينة نفط ايرانية

وفيما لم تتطرق حكومة دمشق الى هوية او حمولة السفينة فقد اكد موقع Tank Tracker لتعقب السفن بأن الحريق الذي نشب في وقت سابق اليوم الثلاثاء بإحدى السفن في مرفأ اللاذقية، اندلع في ناقلة النفط الإيرانية التي تحمل اسم WISDOM.

وقال إن الناقلة قد انتقلت مؤخرا إلى الميناء لتفريغ ناقلة النفط الإيرانية SAM 121، مبينا أنه تم استخدام WISDOM لنقل النفط الإيراني من الناقلات الإيرانية إلى سوريا في الماضي.

وذكر الموقع أن WISDOM دخلت اللاذقية في 29 أو 30 يونيو 2021 ورست على الطرف الشمالي للميناء لكنها انتقلت إلى الجنوب لإفساح المجال أمام الناقلة الإيرانية SAM 121.