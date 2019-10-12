أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مصطفى بالي اليوم السبت، أن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من سجن يضم عناصر تنظيم داعش الإرهابي بحي جويران في الحسكة السورية.

وأوضح بالي أنه بعد انفجار السيارة المفخخة جرى إطلاق نار كثيف بمحيط السجن المركزي بالحسكة، مشيرا إلى أن السجن يضم الآلاف من عناصر داعش الخطرين.

وكان داعش قد تبنى، أمس، تفجير سيارة مفخخة في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية، تسبب بمقتل ستة أشخاص بينهم مدنيون.

انفجار سيارة مفخخة أمام السجن المركزي في الحسكة الذي يضم معتقلي داعش

وتتعرض مناطق سيطرة الأكراد الحدودية مع تركيا منذ الأربعاء لهجوم يشنه الجيش التركي مع فصائل سورية موالية لأنقرة. وتخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تحاول منع تقدمها في المنطقة الممتدة بين بلدتي رأس العين بمحافظة الحسكة وتل أبيض في الرقة.

ورغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوات سوريا الديمقراطية التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري القضاء على التنظيم الإرهابي في مناطق سيطرتهم بشمال سوريا، إلا أن داعش ما زال قادرا على التحرك عبر خلايا نائمة ومن خلال مقاتليه المتوارين في البادية السورية.

وأثار الهجوم التركي على شمال شرق سوريا مخاوف من إنعاش التنظيم، مع انصراف المقاتلين الأكراد إلى التصدي للهجوم على مناطقهم الحدودية وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق التي تتعرض للهجوم التركي. (RT)