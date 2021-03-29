انفجار سيارة مفخخة في رأس العين شمالي سوريا

قالت الوكالة العربية السورية الانباء "سانا" ان عددا من المدنيين اصيبوا الاثنين، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة رأس العين شمالي البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن "عبوة ناسفة مزروعة بسيارة انفجرت اليوم في الشارع العام جانب أحد المقاهي في مدينة رأس العين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بجروح طفيفة ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي".

وقالت الوكالة أن "المناطق التي تنتشر فيها المجموعات الإرهابية المدعومة من قبل النظام التركي بريف الحسكة تشهد تفجيرات واقتتالا فيما بينها على خلفية اقتسام النفوذ في المناطق المحتلة حيث قتل وأصيب في الثالث والعشرين من الشهر الجاري عدد من الإرهابيين جراء انفجار سيارة مفخخة قرب أحد الحواجز التابعة لهم في مدينة رأس العين بريف الحسكة".