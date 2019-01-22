انفجار سيارة مفخخة في مدينة اللاذقية

الانفجار وقع على بعد 25 مترا من المدرسة المحاذية لساحة الحمام

أفادت وكالة "سانا" بتفجير سيارة مفخخة اليوم الثلاثاء في ساحة الحمام بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا، وتتحدث الأنباء عن مصرع سائقها الانتحاري وإصابة أربعة مدنيين.

وأضافت "سانا" أن الجهات المختصة قامت بتفكيك عبوة ناسفة ثانية قبل تفجيرها في نفس المكان.

وقالت مصادر محلية لـRT إن السيارة المفخخة كانت من نوع "سوزوكي" وأن سائقها نزل منها وحاول الفرار قبل انفجارها لكنه ألقي القبض عليه.

وذكرت مواقع التواصل أن الانفجار وقع على بعد 25 مترا من المدرسة المحاذية لساحة الحمام، وأنباء عن إصابات.