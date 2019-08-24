انفجار سيارة وغارات جوية تستهدف مدينة إدلب السورية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وقناة إخبارية أن سيارة ملغومة انفجرت في مدينة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة، السبت، فيما استهدفت غارات جوية مشارف المدينة ضمن هجوم لجيش النظام السوري على آخر معقل رئيسي للمعارضة.

وقال المرصد السوري، ومقره بريطانيا، إن سيارة انفجرت في حي القصور. وذكرت قناة أوريانت نيوز التي تديرها المعارضة أن شخصا قتل وأصيب آخرون جراء الانفجار.

ونفذت قوات النظام السوري هذا الأسبوع غارات جوية كثيفة في إطار هجوم جديد للسيطرة على المنطقة، كما أحرزت تقدما في جنوب إدلب وحماة القريبة منها، مما فجر موجة نزوح جديدة للمدنيين. وتقول الأمم المتحدة إن مئات الأشخاص قتلوا في الحملة العسكرية منذ أواخر أبريل/نيسان.

وتفادت مدينة إدلب نفسها إلى حد كبير الغارات الجوية منذ بدء الحملة العسكرية، لكن المرصد السوري قال إن غارات جوية استهدفت مشارف المدينة، اليوم السبت. (رويترز)