انفجار شاحنة وقود في نيجيريا يسفر عن 50 قتيلا على الاقل

لقي خمسون شخصا على الاقل مصرعهم واصيب عشرات اخرون الاثنين، اثر انفجار شاحنة لنقل الوقود في ولاية “بينو” النيجيرية (وسط).

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كريستوفر أفي، وهو مسؤول في الولاية، قوله إن الانفجار الذي تعرف اسبابه على الفور، وقع أثناء تفريغ وقود الشاحنة في أحد المحطات.

وأضاف أن الانفجار أدى إلى مصرع 50 شخصا وإصابة 70 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة شملت احتراق منازل مجاورة لمحطة الوقود وتحولها إلى رماد.

كما أعلن عن اختفاء العديد من الأشخاص جراءه، وعن فتح تحقيق حول أسبابه.

من جانبه، أكد المتحدث باسم شرطة الولاية كاثيرين أنيني، في تصريحات صحفية، صحة الانفجار، دون أن يُعلق على عدد الضحايا المُعلن.

