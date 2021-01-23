انفجار شديد في منزل شمالي قطاع غزة

وقع انفجار صباح السبت، في أحد المنازل، وسط بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، دون أن تتضح أسبابه.

وأفاد شهود عيان، أن الانفجار خلّف عددا من الإصابات والأضرار المادية.

ولم يعرف سبب هذا الانفجار، حيث قالت وزارة الداخلية، (تُديرها حركة حماس) في بيان إنها فتحت تحقيقا في الحادث، دون تفاصيل إضافية.

وقال البيان “وصلت قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتقوم بواجبها في إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار”. (الأناضول)