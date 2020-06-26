انفجار ضخم مصحوب بـ"ضوء أحمر" يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

أفادت تقارير واردة من العاصمة الإيرانية طهران على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم سماع دوي انفجار ضخم مصحوب بضوء أحمر ساطع في المدينة.

وأكد مغردون إيرانيون على تويتر أن الانفجار الضخم وقع في موقع عسكري في طهران، في حين تداول نشطاء مقطع فيديو لتداعيات الانفجار الضخم.

وأكد موقع “إيران إنترناشيونال” أن العديد من المستخدمين في طهران أبلغوا عن ضوء برتقالي في شرق العاصمة أضاء سماء العاصمة طهران لثوان، وحتى الآن لم يوضح مسؤول عن سبب هذا الضوء البرتقالي”.

وأفادت وكالة “مهر” الإيرانية (غير حكومية) ، بسماع دوي انفجار ضخم شرقي العاصمة طهران، أعقبه ضوء برتقالي ساطع في السماء.

وأكدت الوكالة في خبر أوردته بوقت متأخر من مساء الخميس، بأنه “لم يتبين على الفور سبب الانفجار”.

وأضافت أن “صوت الانفجار سُمع في عدة مناطق بالعاصمة بشكل واضح”.

من جهتها، نقلت وكالة “إيسنا”(غير حكومية) عن مصدر مطلع في القوات الإيرانية المسلحة(لم تسمه) قوله إن “العمل جار على التحقق من أنباء انفجار شرقي العاصمة طهران”.

وأضاف “ندعو المواطنين إلى انتظار تلقي الأنباء من مصادر رسمية بشأن الحادثة، وعدم الاكتراث بشائعات تروج لها وسائل إعلام أجنبية معادية”.

بدوره، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن “السلطات المعنية تحقق في أمر سماع دوي ومشاهدة ضوء ساطع شرقي طهران”. (وكالات)