انفجار ضخم يهز اسطنبول وأنباء عن ضحايا

افادت تقارير بوقوع انفجار ضخم في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية الأحد، مشيرة الى وجود ضحايا.

ونشر رواد مواقع تواصل اجتماعي مشاهد للفوضى في ساحة تقسيم المكتظة بالسائحين عقب الانفجار، فيما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان.

هجوم إرهابي في منطقة تقسيم/اسطنبول pic.twitter.com/UnoFORLZY4 — Ahmad Issa احمد ع (@IssaAmdad) November 13, 2022

كما اظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الانفجار الذي احدث حفرة كبيرة في الشارع وتناثر العديد من الاشخاص في اعقابه ممددين على الارض جراء تعرضهم للاصابة.

وأكد والي اسطنبول في تغريدة على تويتر وقوع قتلى وجرحى في الانفجار.

İstiklal Caddesi’deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 13, 2022

ودعا أوغلو في التغريدة الى "مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".

لحظة الانفجار وسط الازدحام الذي وقع في العاصمه اسطنبول . pic.twitter.com/ReehORPFps — مجتهد نجران (@Mojtahed_najran) November 13, 2022

وتزامن الانفجار مع يوم العطلة الأسبوعية في تركيا، فيما قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن سببه لم يتضح بعد.

وشهد شارع الاستقلال هجمات عدة عامَي 2015 و2016، اسفرت عن مئات القتلى والاف الجرحى، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".