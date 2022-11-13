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انفجار ضخم يهز اسطنبول وأنباء عن ضحايا

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 01:50
انفجار ضخم يهز اسطنبول وأنباء عن ضحايا

افادت تقارير بوقوع انفجار ضخم في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بمدينة إسطنبول التركية الأحد، مشيرة الى وجود ضحايا.

ونشر رواد مواقع تواصل اجتماعي مشاهد للفوضى في ساحة تقسيم المكتظة بالسائحين عقب الانفجار، فيما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان.

كما اظهرت مقاطع فيديو لحظة وقوع الانفجار الذي احدث حفرة كبيرة في الشارع وتناثر العديد من الاشخاص في اعقابه ممددين على الارض جراء تعرضهم للاصابة.

وأكد والي اسطنبول في تغريدة على تويتر وقوع قتلى وجرحى في الانفجار.

ودعا أوغلو في التغريدة الى "مساعدة فرق الشرطة والصحة لدينا فيما يتعلق بالانفجار في شارع الاستقلال، وتجنب المشاركات التي قد تسبب الخوف والذعر. وسوف نقدم معلومات صحية مع جميع الفرق ذات الصلة في المنطقة".

وتزامن الانفجار مع يوم العطلة الأسبوعية في تركيا، فيما قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية إن سببه لم يتضح بعد.

وشهد شارع الاستقلال هجمات عدة عامَي 2015 و2016، اسفرت عن مئات القتلى والاف الجرحى، وتبنى معظمها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

كلمات دالة:اسطنبولانفجار اسطنبولتركياميدان تقسيمساحة تقسيم

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