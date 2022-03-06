انفجار ضخم يهز قاعدة عسكرية أمريكية شرق سوريا

هز انفجار ضخم، اليوم الأحد، المنطقة السكنية الملحقة بقاعدة الجيش الأمريكي، في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية، أن بلدات الشحيل والحوايج القريبة من حقل "العمر"، الذي يعد أحد أكبر حقول النفط السورية، شهدت تحليقا مكثفا للطيران المسير، عقب الإنفجار.

ورجح المصدر أن يكون الانفجار ناجم عن استهداف القاعدة بصاروخ مجهول المصدر.

وهذه المرة الخامسة التي تستهدف فيها قاعدة حقل العمر العسكرية التابعة لقوات الاحتلال الامريكي منذ بداية العام الحالي.

وجاء الانفجار بعد حملات مداهمة وحرق للمنازل في ريف دير الزور شرق نفذه مسلحون موالون لقوات الاحتلال الامريكي ضد أبناء العشائر العربية.

وتقدر كميات النفط التي يتم نهبها من الحقول السورية المحتلة نحو 3 ملايين برميل من المواد الخام المستخرجة من حقول محافظات الحسكة والرقة ودير الزور.

ويواصل الجيش الأمريكي مشاركته في تجارة النفط المسروق الذي يتم نهبه من الأراضي المحتلة شمال شرقي سوريا، وينشط ضباطه وجنوده في تنظيم تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمال وشمال شرقي سوريا نحو الأسواق القريبة كـ (كردستان العراق) ووجهات أخرى منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم (جبهة النصرة) الإرهابي ، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.

وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا. كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.