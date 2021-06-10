انفجار ضخم يهز مدينة مأرب

قال سكان أن الانفجار هو الأعنف الذي تشهده مدينة مأرب منذ سنوات .

أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى شهود عيان بوقوع انفجار كبير وسط مدينة مأرب غرب اليمن، اليوم الخميس.

أفاد مواطنون في مدينة مأرب لكريتر سكاي عن سماع دوي إنفجار عنيف هز المدينة .

وقال سكان أن الانفجار هو الأعنف الذي تشهده المدينة منذ سنوات .

من جانبهم، تحدث بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفوع انفجارين قويين في المدينة.

وذكر معلقون على موقع تويتر أن صاروخين باليستيين سقطا وسط مدينة مأرب هما سبب الانفجار، مشيرين إلى أن هناك تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة التابعة لميليشيا الحوثي رافقت الضربة الصاروخية.