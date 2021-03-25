انفجار عبوة في رتل للتحالف في الديوانية جنوبي العراق

قالت وسائل إعلام محلية أن فصيلا يطلق على نفسه اسم "أهل الكف" أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وهو فصيل غير معروف، يرجح مراقبون بأن يكون واجهة للفصائل العراقية المرتبطة بإيران.‎

أفاد مصدر أمني عراقي، الخميس، بأن هجوما بعبوة ناسفة، استهدف رتل شاحنات لقوات التحالف الدولي، في محافظة الديوانية (جنوب).

وقال ضابط برتبة نقيب في شرطة الديوانية، للأناضول، إن "عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق السريع في الديوانية، انفجرت لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي، دون وقوع إصابات".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن "أضرارا مادية طفيفة لحقت بإحدى شاحنات الرتل، بينما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الهجوم".

هذا هو الهجوم الـ38 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، حيث وقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وحتى الساعة 10:30 ت غ لم يصدر إعلان رسمي بشأن الهجوم، فيما تداولت وسائل إعلام محلية، بأن فصيلا يطلق على نفسه اسم "أهل الكف" أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

و"أهل الكهف" فصيل غير معروف، يرجح مراقبون بأن يكون واجهة للفصائل العراقية المرتبطة بإيران.‎

وهذا هو الهجوم الـ38 من نوعه خلال نحو 3 أشهر، حيث وقعت أغلب الهجمات وسط وجنوبي العراق.

وتتهم الولايات المتحدة الأمريكية، قائدة التحالف الدولي، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، بالإضافة إلى هجمات أخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

ويوجد في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

