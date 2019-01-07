انفجار عبوة ناسفة خارج مركز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية

قالت الصحيفة إن شرطة الحدود تبحث حاليًا عن المشتبه بهم

انفجرت عبوة ناسفة، مساء الإثنين، خارج مركز للشرطة الإسرائيلية في أبو ديس في الضفة الغربية .

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” التي اوردت النبأ أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو مادية.

وقالت الصحيفة إن شرطة الحدود تبحث حاليًا عن المشتبه بهم.

وتعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين في الضفة الغربية لهجمات طعن أو دهس أو إطلاق نار مؤخرا.

ويعود آخر هجومين إلى الشهر الماضي عندما قُتل 3 جنود إسرائيليين، كما أصيب آخر بجراح حرجة، في إطلاق نار بمدينة رام الله في الضفة الغربية. كما أصيب ستة إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية في إطلاق نار من سيارة فلسطينية مسرعة.

(د ب أ)