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انفجار عبوة ناسفة خارج مركز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية

انفجار عبوة ناسفة خارج مركز للشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية
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