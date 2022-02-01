انفجار غاز شرقي الجزائر يخلف ثمانية قتلى

ادى انفجار للغاز داخل مبنى في بلدة بولاية سطيف شرقي الجزائر الثلاثاء، الى مقتل ستة أشخاص واصابة عدد اخر، بحسب ما اعلنته السلطات.

وقالت الحماية المدنية الجزائرية في بيان أن الانفجار الذي وقع في بلدة عين ولمان أعقبه حريق امتد لعدة منازل، ما اقتضى تدخل فرق الإطفاء.

وخلف الانفجار والحريق 8 قتلى، ثلاثة رجال وامرأتان و3 أطفال، فضلا عن 6 مصابين بحروق متفاوتة تم اجلاؤهم إلى مستشفى البلدة الحكومي بحسب البيان.

ووفق المصدر نفسه فإن عمليات الإنقاذ والإجلاء لا تزال متواصلة.

وقالت شركة "سونلغاز الجزائرية للكهرباء والغاز" (حكومية) في بيان إن الحادث وقع داخل ورشة لصناعة العطور وامتد الحريق لاحقا إلى منازل مجاورة.

وأظهرت فيديوهات نشرت على المنصات الاجتماعية ألسنة اللهب طالت عدة منازل اعقبتها سلسلة انفجارات، وحالة من الذعر وسط سكان الحي.

وتتكرر حوادث انفجار الغاز الطبيعي في الجزائر من حين لآخر، في ظل اعتماد السكان عليه في التدفئة المنزلية بنسبة تفوق 70 بالمائة في عموم البلاد.

كما تسجل الجزائر في كل شتاء عشرات الضحايا، بسبب مدفآت غاز منزلية تسبب الاختناق بغاز احادي أكسيد الكربون، الذي يسميه السكان بـ "القاتل الصامت".