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انفجار في قاعدة للقوات الاميركية شرقي سوريا

منشور 10 تمّوز / يوليو 2021 - 09:51
انفجار في قاعدة للقوات الاميركية في سوريا

سمع دوي انفجار فجر السبت في معمل للغاز تتخذه القوات الاميركية قاعدة لها في ريف دير الزور شرقي سوريا.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية للأنباء "إن الانفجار وقع في معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة عسكرية بريف دير الزور الشرقي".

وكانت العديد من القواعد العسكرية الأمريكية تعرضت لهجمات خلال الفترة الماضية والتي كان منها قاعدة عين الأسد في العراق.

وقال التحالف الدولي في بيان له " قاعدة عين الأسد تعرضت في الساعة 12:30 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، لقصف بلغ 14 صاروخا".

كلمات دالة:سوريا

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