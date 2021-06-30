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فيديو: انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 05:29
العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق
العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق

قالت مصادر اعلامية عراقية ان انفجارا هز مدينة الصدر الشيعية شرقي العاصمة بغداد، واشارت المصادر الى ان عبوة ناسفة انفجرت في سوق المحابس الشعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت المصادر  أن "العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية".

وتداول ناشطون مقطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار، يظهر تعرض بعض الأشخاص لإصابات خفيفة.

 

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