فيديو: انفجار في مدينة الصدر شرقي بغداد

قالت مصادر اعلامية عراقية ان انفجارا هز مدينة الصدر الشيعية شرقي العاصمة بغداد، واشارت المصادر الى ان عبوة ناسفة انفجرت في سوق المحابس الشعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد".

وأضافت المصادر أن "العبوة التي انفجرت كانت موضوعة بين الباعة في السوق، وأدت إلى جرح سبعة مدنيين كحصيلة أولية".

وتداول ناشطون مقطع فيديو للحظات التي تلت الانفجار، يظهر تعرض بعض الأشخاص لإصابات خفيفة.

🟥 الإعلام الأمني: انفجار في أحد أسواق مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد#العراق pic.twitter.com/ocNC7EDHzO — mohammed muthana (@muthana815) June 30, 2021