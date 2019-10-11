انفجار في ناقلة إيرانية قرب ميناء جدة السعودي

تعرضت ناقلة نفط إيرانية، صباح الجمعة، لحادث انفجار قبالة ميناء جدة السعودي.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، إن “ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية تعرضت صباح اليوم الجمعة على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى حادث انفجار”.

وأشارت إلى إصابة هيکل السفينة. فيما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية أن الانفجار أدى لاندلاع حريق على متن الناقلة مضيفة أن خبراء يعتقدون أن الانفجار “هجوم إرهابي”.

ونقلت الوكالة عن مصادر لم تنشر أسماءها القول إن الانفجار أسفر عن أضرار بالغة بالناقلة وتسرب نفطي في البحر الأحمر.

ولم يصدر عن السلطات السعودية بيان بشأن الأمر حتى الساعة 6.30 ت.غ. (وكالات)