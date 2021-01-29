انفجار قرب السفارة الاسرائيلية في نيودلهي

جاء الحادث في الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل.

انفجرت قنبلة صغيرة أمام سفارة إسرائيل في نيودلهي الجمعة ما ألحق أضرارا بسيارات دون أن يوقع إصابات، حسبما أعلنت الشرطة، في ذكرى تأسيس العلاقات بين البلدين.

وفُرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان.

وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن "عبوة بدائية الصنع ضعيفة جدا" حطمت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة.

وأضاف البيان أن "الانطباعات الأولى تشير إلى محاولة خبيثة لخلق ضجة".

لكنّ مسؤولا اسرائيليا في القدس طلب عدم ذكر اسمه قال لوكالة فرانس برس "نعتبر ذلك هجوما ارهابيا".

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم وقوع إصابات وعدم إلحاق أضرار بالسفارة.

وقالت الوزارة في بيان إنّ وزير الخارجية غابي اشكنازي طالب باتخاذ "كل الاجراءات الأمنية الضرورية".

#JustIn | Minor blast near Israel embassy in Delhi, no one injured, say police. Visuals from the site of the blast pic.twitter.com/WymGr2TLSQ — NDTV (@ndtv) January 29, 2021

وجاء الحادث في الذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند وإسرائيل.

ومذاك، توطدت العلاقات بين البلدين وأصبحت الهند راهنا واحدة من أكبر المشترين لمعدات الدفاع الإسرائيلية.

وفي العام 2017، زار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إسرائيل، وقام نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رفيعة المستوى للهند بعد ذلك بعام.

في شباط/فبراير 2012، أدى انفجار قنبلة استهدف سيارة دبلوماسية إسرائيلية في نيودلهي إلى جرح أربعة أشخاص.

ووقع الانفجار الأخير على مقربة من المكان الذي كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي وعدد من المسؤولين الحكوميين والعسكريين، يتابعون عرضا عسكريا.

وتشهد العاصمة الهندية إجراءات أمنية مشددة بسبب تظاهرات احتجاج للمزارعين رفضا لإصلاحات حكومية تطال قطاعهم، تخللتها أعمال شغب هذا الأسبوع.



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