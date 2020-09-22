حزب الله ينفي مصرع قيادي بارز في انفجار مستودع الاسلحة

قالت مصادر اعلامية ورسمية لبنانية ان انفجار مخزن اسلحة تابع لحزب الله اللبناني الموالي لايران هز بلدة عين قانا جنوب البلاد الامر الذي ادى الى فرار المئات من سكان المنطقة حيث ان المخزن على يبدو اقيم بين المنازل السكنية

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المكتب الإعلامي التابع لـ "حزب الله" نفيه خبر استهداف القيادي في الحزب علي سمير الرزّ أو أي قائد آخر: ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام

وادعت وسائل اعلام تابعة لحزب الله ان الانفجار وقع في محطة للوقود قبل ان يعود ليقر بانه مخزن اسلحة مع محاولة التخفيف من الكارثة بادعائه بان المخزن عبارة عن مخلفات اسلحة قديمة



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ"حزب الله" وبسبب خطأ فني داخلي.

للذي يتساءل حول الانفجار الذي حصل في عين قانا ⬇️ تغريدة من شهرين تتحدث عن معمل العبوات في عين قانا https://t.co/LAStPqGqFc — Alex Benjamin (@Alexbenjamin87) September 22, 2020

كما قال مصدر أمني آخر لـ"رويترز" في وقت سابق، إن "حزب الله" فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا ومنع قوات الامن والجيش اللبناني من الاقتراب

حريق #عين_قانا ناتج عن انفجار مركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب ولا سقوط لضحايا او جرحى و الاضرار مادية فقط.. pic.twitter.com/G9o2kJfmhp — سالم زهران (@salemzahran05) September 22, 2020

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :"تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات".