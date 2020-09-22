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حزب الله ينفي مصرع قيادي بارز في انفجار مستودع الاسلحة

منشور 22 أيلول / سبتمبر 2020 - 01:51
ادعت وسائل اعلام تابعة لحزب الله ان الانفجار وقع في محطة للوقود
ادعت وسائل اعلام تابعة لحزب الله ان الانفجار وقع في محطة للوقود

قالت مصادر اعلامية ورسمية لبنانية ان انفجار مخزن اسلحة تابع لحزب الله اللبناني الموالي لايران هز بلدة عين قانا جنوب البلاد الامر الذي ادى الى فرار المئات من سكان المنطقة حيث ان المخزن على يبدو اقيم بين المنازل السكنية

ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن المكتب الإعلامي التابع لـ "حزب الله" نفيه خبر استهداف القيادي في الحزب علي سمير الرزّ أو أي قائد آخر: ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام

 

وادعت وسائل اعلام تابعة لحزب الله ان الانفجار وقع في محطة للوقود قبل ان يعود ليقر بانه مخزن اسلحة مع محاولة التخفيف من الكارثة بادعائه بان المخزن عبارة عن مخلفات اسلحة قديمة 
 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله، إن انفجار بلدة عين قانا وقع بمخزن أسلحة لـ"حزب الله" وبسبب خطأ فني داخلي.

كما قال مصدر أمني آخر لـ"رويترز" في وقت سابق، إن "حزب الله" فرض طوقا أمنيا حول المنطقة التي وقع بها الانفجار في قرية عين قانا ومنع قوات الامن والجيش اللبناني من الاقتراب 

في المقابل أشار الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، جورج  كتانة، في حديث تلفزيوني الى أنّه :"تلقينا اتصالا بشأن الانفجار في عين قانا وانطلقت أول سيارة اسعاف متوجّهة الى محطة محروقات في المكان، والمعلومات الأولية تشير الى عدم وجود إصابات".

 

 


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