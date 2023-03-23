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انفجار مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية

تاريخ النشر: 23 آذار / مارس 2023 - 06:23
لحظة انفجار مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية (لقطة شاشة)
لحظة انفجار مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية (لقطة شاشة)

البوابه - أسفر انفجار في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة باسادينا في هيوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية عن اصابة شخص واحد على الأقل، كما أدى الانفجار إلى اندلاع حريق.

وأظهرت تسجيلات مصورة كرة كبيرة من النار في المصنع تلتها أعمدة كبيرة من الدخان الأسود مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق الطرق المجاورة لفترة وجيزة، إلا أنهم أعادوا فتحها فيما بعد، بالتزامن مع فتح السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار والحريق.

 


وأشار عمدة مقاطعة هاريس إد غونزاليس، إلى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل حول حالته الصحية حتى إعلانه عبر تغريدة على منصة تويتر.

 

 

كلمات دالة:مصنع كيماوياتكيماوياتتكساس

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