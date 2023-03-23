انفجار مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية

البوابه - أسفر انفجار في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة باسادينا في هيوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية عن اصابة شخص واحد على الأقل، كما أدى الانفجار إلى اندلاع حريق.
وأظهرت تسجيلات مصورة كرة كبيرة من النار في المصنع تلتها أعمدة كبيرة من الدخان الأسود مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق الطرق المجاورة لفترة وجيزة، إلا أنهم أعادوا فتحها فيما بعد، بالتزامن مع فتح السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار والحريق.
JUST IN: Massive explosion at Ineos Phenol CHEMICAL PLANT in Pasadena, Texas. — Multiple hazmat crews on the scene..— Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 22, 2023
JOE’S AMERICA IS CRUMBLING BEFORE OUR EYES..
pic.twitter.com/9O10uiQYFI
وأشار عمدة مقاطعة هاريس إد غونزاليس، إلى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل حول حالته الصحية حتى إعلانه عبر تغريدة على منصة تويتر.
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