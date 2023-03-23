انفجار مصنع كيماويات في تكساس الأمريكية

البوابه - أسفر انفجار في مصنع للمواد الكيماوية بمدينة باسادينا في هيوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية عن اصابة شخص واحد على الأقل، كما أدى الانفجار إلى اندلاع حريق.

وأظهرت تسجيلات مصورة كرة كبيرة من النار في المصنع تلتها أعمدة كبيرة من الدخان الأسود مما دفع السلطات المحلية إلى إغلاق الطرق المجاورة لفترة وجيزة، إلا أنهم أعادوا فتحها فيما بعد، بالتزامن مع فتح السلطات تحقيقا لمعرفة ملابسات الانفجار والحريق.

JUST IN: Massive explosion at Ineos Phenol CHEMICAL PLANT in Pasadena, Texas. — Multiple hazmat crews on the scene..



JOE’S AMERICA IS CRUMBLING BEFORE OUR EYES..



pic.twitter.com/9O10uiQYFI — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) March 22, 2023



وأشار عمدة مقاطعة هاريس إد غونزاليس، إلى نقل الشخص المصاب إلى المستشفى دون ذكر أي تفاصيل حول حالته الصحية حتى إعلانه عبر تغريدة على منصة تويتر.