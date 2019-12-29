انفجار مقديشو.. عروس صومالية تحولت لأرملة

دوي الانفجار قرب منزلها في العاصمة الصومالية مقديشو، صباح السبت، صم آذانها، لكن قالي إبراهيم البالغة من العمر 18 عاما، واصلت الاتصال بهاتف زوجها المحمول، الذي كان غادر المنزل قبل دقائق من الانفجار وبيده أدوات يستخدمها في أعمال البناء.

واستمر الرد الآلي من الهاتف "هذا الرقم غير متاح حاليا".

وتتذكر قالي ساعات الكرب وهي تهرول بين مستشفى وآخر بحثا عن مختار أبوكار (35 عاما)، عامل البناء الذي تزوجته قبل أربعة أشهر فقط لكن دون جدوى.

لكن لدى وصولها إلى مستشفى المدينة بصحبة شقيقة زوجها، طلب منها المسؤولون تفقد صف من الجثث مجهولة الهوية بسبب انفجار ضخم لشاحنة ملغومة.

وتقول قالي إنها عادت خطوات إلى الوراء بعد مشاهدة أول جثة متفحمة، إذ أدركت أنها لزوجها الذي تعرفت عليه من أثر ندبة عميقة على أحد أصابعه.

وقالت الأرملة الحبلى منذ ثلاثة أشهر، بينما كانت تنتحب جالسة في مكانها وهي تحرك جسدها للأمام والخلف وتدس رأسها المغطى بين ركبتيها "كنا معا الليلة الماضية". وقالت لشقيقة زوجها التي كانت تضغط على كتفيها "هذا العالم مؤلم للغاية".

وقُتل ما لا يقل عن 90 شخصا في الانفجار الذي أودى بحياة زوجها صباح السبت. وذكرت منظمة دولية أن شاحنة ملغومة انفجرت عند نقطة تفتيش مزدحمة في مقديشو، في أسوأ هجوم يشهده هذا البلد منذ ما يزيد على عامين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن، لكن رئيس بلدية مقديشو اتهم حركة الشباب الإسلامية الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وذكر معهد هيرال، وهو منظمة بحثية تركز على القضايا الأمنية مقرها مقديشو، أن هجوم السبت هو العشرين باستخدام مركبة ملغومة خلال العام الحالي وأن عدد القتلى بسبب الهجمات هذا العام يزيد عن العدد في 2018.