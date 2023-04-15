انفجار يستهدف رئيس وزراء اليابان.. والقبض على المشتبه به

البوابة - أظهرت مقاطع عرضتها هيئة الإذاعة اليابانية، لحظة القاء قوات الأمن القبض على شخص يشتبه بتنفيذه تفجير استهدف محيط مكان إلقاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خطابا في مدينة واكاياما.

وأفادت وكالة الأنباء اليابانية "كيود"، بأنه لم تقع إصابات في الإنفجار، الذي دفع الحشود للفرار من الموقع، واضطر كيشيدا إلى الغاء خطابه العام في واكاياما.

وأشارت "كيود"، إلى أن رئيس الوزراء الياباني يتواجد حاليًا في مقر الشرطة الرئيسي في محافظة واكاياما.

وبين شهود عيان، أنه في اللحظة التي ظهر فيها كيشيدا في الموقع الذي كان مخططا أن يلقي الخطاب فيه، قام شاب برمي جسم أسود اسطواني باتجاه رئيس الوزراء، وفقا ل"كيود".

وأوضحت وكالة الأنباء اليابانية، أن عناصر الأمن تمكنوا من القاء القبض على الشاب، بعد لحظات قليلة من سماع صوت الإنفجار.

يذكر، أن اليابان عززت من اجراءاتها الأمنية، عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، بالرصاص خلال القائه كلمة في حدث انتخابي في يوليو/تموز 2022.

وتتزامن حادثة التفجير، مع استضافة اليابان لفعاليات وزارية لمجموعة الدول السبع في سابورو الشمالية ومدينة كارويزاوا في ناغانو، وقبل قمة الزعماء المقررة في مايو/أيار في هيروشيما.