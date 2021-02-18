انفجار يستهدف رتلا للتحالف الدولي جنوبي العراق

يعد هذا الهجوم الثاني خلال 24 ساعة والـ25 من نوعه في غضون نحو شهرين؛ حيث وقعت هجمات مماثلة على أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي البلاد.

أصيب عنصر أمني عراقي، الخميس، إثر تفجير استهدف رتل إمدادات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، جنوبي البلاد، في ثاني هجوم من نوعه خلال 24 ساعة، وفق مصدر أمني.

وقال ضابط في شرطة محافظة الديوانية (جنوب)، برتبة نقيب للأناضول، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت في رتل شاحنات محملة بمواد لوجستية للتحالف الدولي على طريق محافظة الديوانية السريع".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "التفجير أسفر عن إصابة عنصر من شركة أمنية خاصة ضمن فريق حماية الرتل بجروح (لم يوضح مدى خطورتها)، إضافة إلى تضرر إحدى شاحنات الرتل".

ينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وأشار إلى أن أجهزة الأمن طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا فيه للوصول إلى الجناة، كما جرى نقل عنصر الأمن الجريح إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ولم يصدر أي تعقيب من قوات التحالف الدولي حول الحادثة حتى الساعة، 15:15.ت.غ.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء هذه الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

ووفق رصد مراسل الأناضول، يعد هذا الهجوم الثاني خلال 24 ساعة والـ25 من نوعه في غضون نحو شهرين؛ حيث وقعت هجمات مماثلة على أرتال التحالف الدولي، وسط وجنوبي البلاد.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وتطالب القوى السياسية العراقية، بخروج القوات الأمريكية من البلاد استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

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