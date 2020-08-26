انفجار يستهدف سيارة اممية في الموصل

لعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء، إن موظفين اثنين في الأمم المتحدة أصيبا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لبعثة الأمم المتحدة في العراق خلال مروره قرب قرية "شاخولي" على طريق موصل – أربيل، شمالي العراق.

وتضاربت الأنباء عن الحادث، إذ أعلنت شرطة الموصل في وقت سابق إن "سائق العجلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية ترجل من سيارته قرب عبوة ناسفة من مخلفات داعش، مكتشفة ومؤشرة بعلم أحمر".

وقالت الشرطة إن السائق توقف في "منطقة مؤشرة"، وهو ما يخالف تصريح خلية الإعلام الأمني التي قالت إن الانفجار "استهدف العجلة" خلال "مرورها" من الطريق.

ويظهر تسجيل فيديو نشرته إحدى وكالات الأنباء المحلية العراقية انفجارا متوسطا يحصل خلال مرور سيارات على طريق سريع، وقالت الوكالة إن التسجيل هو لحادث انفجار حصل "لحظة مرور عجلة الأمم المتحدة".

ونشرت وسائل الإعلام العراقية صورا للعربة المتعرضة للتفجير، وهي تحمل لوحات تسجيل خاصة بسيارات الأمم المتحدة في العراق.