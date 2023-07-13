انفجار يستهدف محفلا ماسونيا في اثينا

هز انفجار محفلا ماسونيا في العاصمة اليونانية اثنيا في وقت مبكر من صباح الخميس، بحسب ما ذكر موقع "كيب توكنغ غريس" الذي قال ان الشرطة قامت بعملية تفجير متحكم بها لطرد مشبوه خارج المحفل.

وقال الموقع ان الانفجار وقع حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا وبعد ان اجرى مجهول اتصالا هاتفيا تحذيريا مع خدمة الطوارئ بحذر فيه مسبقا من الانفجار الوشيك.

لكن المتصل لم يحدد وقت الانفجار في المكالمة.

ووقع الانفجار فور دخول رجال الشرطة الى المبنى.

ولم يصدر تعليق رسمي على الحادث، كما لم يعرف ما اذا كان اوقع ضحايا.

وقال موقع "كيب توكنغ غريس" ان رجال الشرطة عمدوا الى اجراء عملية تفجير متحكم بها لطرد مشبوه اخر عثر عليه امام المحفل.

وقال شاهد عيان لموقع "نيوزيت.جي ار" انه راى شابا خارج المبنى قام بالقاء شئ يشبه حقيبة ظهر او كيسا بلاستيكيا وصرخ ثلاث مرات "اللعنة على الماسونيين".

واشار الى ان ذلك الشخص كان مكشوف الوجه ولا يرتدي قناعا.

وبدات الشرطة تحقيقاتها في الحادث.