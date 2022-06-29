انفجار يستهدف مسؤولا أمنيا كبيرا في عدن (فيديو)

استهدف انفجار الاربعاء، موكب مدير أمن محافظة لحج اليمنية اللواء صالح السيد في العاصمة المؤقتة عدن، والذي نجا من الهجوم في حين قتل وإصيب عدد من مرافقيه وبعض المدنيين.

ووقع الانفجار بمديرية خور مكسر بالقرب من كلية التربية وثانوية للبنات وعلى مقربة من بوابة مطار عدن الدولي.

واظهرت مقاطع متداولة تصاعد سحابة من الدخان جراء الانفجار، واذي تضاربت المعلومات بشأن ما اذا كان ناجما عن هجوم بسيارة مفخخة ام كان نتيجة عبوة ناسفة زرعت في سيارة المسؤول اليمني.

وقالت مصادر أمنية في عدن، إن الأجهزة الأمنية عثرت على عبوّات ناسفة، مزروعة قرب موقع الانفجار.

عــــاجـــل : انفجار عنيف يهز خورمكسر بالعاصمة #عدن. pic.twitter.com/CLQOEJTlU5 — نبض عدن | nabd_aden (@nabd_aden) June 29, 2022

وقال السكرتير الإعلامي، لمدير أمن عدن، خالد السنمي، في منشور على فيسبوك، إنه تم العثور على عبوات ناسفة، بجانب معسكر ”بدر“، قرب مطعم ”البيحاني“، بمدينة خور مكسر، وهو موقع حيوي به طريق رئيسية تربط مديريتي خور مكسر وصيرة بمديريات عدن الأخرى الواقعة شمالي المحافظة.

وأكد السنمي، أن خبراء من سلاح المهندسين التابعين لمعسكر ”بدر“ العسكري، يقومون حاليًا بتفكيك العبوات المزروعة في منطقة قريبة من موقع الانفجار الأول، الذي استهدف موكب مدير أمن محافظة لحج، اللواء صالح السيد، قبل ساعات.