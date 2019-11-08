انفجار يلحق أضرارا بوحدة إنتاج بمصفاة بانياس في سوريا

قال وزير النفط بالنظام السوري، الخميس، إن انفجارا وقع بوحدة إنتاج بمصفاة بانياس السورية قرب ساحل البحر المتوسط أثناء القيام بأعمال صيانة.

ونقل التلفزيون الرسمي للنظام عن الوزير علي غانم قوله “أثناء إجراء صيانة لإحدى وحدات الإنتاج في مصفاة بانياس حدث انفجار أدى إلى استشهاد العامل عماد حمزة وإصابة المهندس حسام حسن”.

ولم يتضح مدى فداحة الأضرار وإن كانت أثرت على عمل المصفاة التي تعالج أكثر من 130 ألف برميل يوميا من الخام.

وفي وقت سابق، ذكر تقرير أذاعته قناة تلفزيون الإخبارية المملوكة للنظام في وقت سابق أن الانفجار حدث أثناء القيام بأعمال “لحام لأحد خزانات المصفاة”.

ووفقا لخبراء في الصناعة، تلبي مصفاة بانياس إلى جانب مصفاة حمص جانبا كبيرا من الطلب السوري على الديزل والجازولين وغيرها من منتجات البترول.

وتم استيراد بعض النفط الخام ومنتجات البترول من إيران وروسيا خلال الحرب السورية لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جعلت من الصعب الحصول على إمدادات الخام الإيراني وبعض المنتجات لتعويض النقص.

وانهار انتاج النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا بعد أن خسرت دمشق معظم حقولها المنتجة للنفط في منطقة شرقي نهر الفرات بدير الزور.

وظلت هذه الحقول تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، منذ انتزعتها من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه رغم انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا في أكتوبر تشرين الأول فإنه سيبقى عددا صغيرا من الجنود في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد “حيث لديهم النفط”. (رويترز)