انفجار يهز بلدة لبنانية قرب الحدود السورية

دوى انفجار قوي الثلاثاء، قرب بلدة لبنانية محاذية للحدود السورية، ودون ان تتضح اسبابه على الفور.

وقالت قناة “الجديد” ان الإنفجار وقع في جرود بلدة جنتا شرقي بعلبك. فيما أشار موقع "لبنان 24" إلى أنه ناتج عن تفجير ذخائر قديمة.

فيديو جديد للإنفجار الذي قيل إنه في جرود بلدة جنتا pic.twitter.com/cnyHIoPaU9 — هنا لبنان (@thisislebnews) December 28, 2021

ومن جانبها، قالت قناة العربية في تغريدة على تويتر ان الانفجار وقع في جرد النبي شيت في سلسلة جبال لبنان الشرقية ونجم عن غارة اسرائيلية استهدفت مخازن اسلحة لحزب الله، قبل ان تعود وتنفي هذه المعلومات.

مصادر العربية: الطيران الإسرائيلي أغار على نقطة في "جرد النبي شيت" في البقاع اللبناني #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 28, 2021

وتداولت صفحات إخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه يعود لهذا الانفجار.