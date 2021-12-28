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انفجار يهز بلدة لبنانية قرب الحدود السورية

منشور 28 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 12:12
انفجار يهز بلدة لبنانية قرب الحدود السورية

دوى انفجار قوي الثلاثاء، قرب بلدة لبنانية محاذية للحدود السورية، ودون ان تتضح اسبابه على الفور.

وقالت قناة “الجديد” ان الإنفجار وقع في جرود بلدة جنتا شرقي بعلبك.  فيما أشار موقع "لبنان 24" إلى أنه ناتج عن تفجير ذخائر قديمة.

ومن جانبها، قالت قناة العربية في تغريدة على تويتر ان الانفجار وقع في جرد النبي شيت في سلسلة جبال لبنان الشرقية ونجم عن غارة اسرائيلية استهدفت مخازن اسلحة لحزب الله، قبل ان تعود وتنفي هذه المعلومات.

وتداولت صفحات إخبارية محلية مقطع فيديو قالت إنه يعود لهذا الانفجار.

كلمات دالة:لبنانسورياحزب اللهاسرائيل

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