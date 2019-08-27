انفجار ثالث في غزة وانباء عن 3 شهداء على الاقل

هز انفجار هو الثاني خلال اقل من ساعة قطاع غزة بعد قليل من الانفجار الاول الذي احدث عدد من الضحايا كما هز قرب مفترق الزهراء غرب غزة

وتحدثت مصادر فلسطينية عن شهيد وجريح في الانفجار الثاني الذي استهدف نقطة شرطة تابعة لحماس بشارع الرشيد قرب مسجد الشيخ عجلين

وفي وقت سابق افادت مصادر اعلامية ونشطاء ان انفجارا كبيرا هز قطاع غزة في وقت متاخر من ليلة الثلاثاء اسفر عن سقوط ضحيتين واصابة اخر وسيدة

وتضاربت الانباء عن سبب الانفجار وهوية الضحايا ففيما تحدثت تقارير اولية عن استهداف طائرة عسكرية اسرائيلية مجموعة فلسطينيين بالقرب من دوار الدحدوح فان معلومات اعلامية عبرية نقلت عن مصدر عسكرية تاكيده عدم ضلوع قوات الاحتلال بالجريمة من جهته قال المتحدث باسم وزارة داخلية حماس والأمن الوطني إياد البزم

ان "الشهيدان هما:

سلامة ماجد النديم 32 عام

علاء زياد الغرابلي 32 عام

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بالاضافة الى اصابة شابين بجراح مختلفة وسيدة بجراح متوسطة غرب غزة

وفيما راجت معلومات ان الضحيتين من عناصر الجهاد الاسلامي وبينهم قائد كبير فقد اعلن البزم في تصريحه "استشهاد اثنين من عناصر الشرطة نتيجة انفجار وقع قرب حاجز للشرطة على مفترق الدحدوح جنوب مدينة غزة، وتقوم الأجهزة المختصة بفحص طبيعة الانفجار:.