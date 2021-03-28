انفجار يهز كنيسة جنوب اندونيسيا (صور)

هز انفجار صباح الأحد، كنيسة في مدينة ماكاسار التابعة لولاية ساوث سالاويزي الجنوبية بإندونيسيا.

وأوضح “إ. زولبان” المسؤول عن العلاقات العامة في مديرية أمن الولاية، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري.

من جانبه أفاد رئيس بلدية ماكاسار محمد بومانتو، أن الأشخاص الذين كانوا داخل الكنيسة لأداء قدّاس الأحد، في حالة صحية جيدة.

ودعا المواطنين، في بيان، إلى عدم الاكتراث للأنباء التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي حول الانفجار.

Endonezya'nın Makassar şehrindeki bir Katolik kilisesinin önünde patlama meydana geldi: Olayda can kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyorhttps://t.co/EatfrdkjLR pic.twitter.com/mdyydiA6qM — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 28, 2021

وأكد أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في المنطقة، لافتا إلى تواصل التحقيقات بشأن الانفجار.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق حول ما إذا كانت جثة شخص قتل جراء الانفجار، عائدة لمنفذ العملية