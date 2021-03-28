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انفجار يهز كنيسة جنوب اندونيسيا (صور)

منشور 28 آذار / مارس 2021 - 08:45
انفجار في كنيسة
انفجار يهز كنيسة جنوب اندونيسيا

هز انفجار صباح الأحد، كنيسة في مدينة ماكاسار التابعة لولاية ساوث سالاويزي الجنوبية بإندونيسيا.

وأوضح “إ. زولبان” المسؤول عن العلاقات العامة في مديرية أمن الولاية، في بيان، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري.

من جانبه أفاد رئيس بلدية ماكاسار محمد بومانتو، أن الأشخاص الذين كانوا داخل الكنيسة لأداء قدّاس الأحد، في حالة صحية جيدة.

ودعا المواطنين، في بيان، إلى عدم الاكتراث للأنباء التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي حول الانفجار.

وأكد أن قوات الأمن كثفت من تواجدها في المنطقة، لافتا إلى تواصل التحقيقات بشأن الانفجار.

وتواصل الجهات المعنية التحقيق حول ما إذا كانت جثة شخص قتل جراء الانفجار، عائدة لمنفذ العملية

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