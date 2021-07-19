انفجار يهز مدينة الصدر في بغداد

هز انفجار الاثنين، سوقا شعبية في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد، ما اسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وبحسب الشرطة العراقية ومصادر طبية فقد اسفر الانفحار الذي وقع في سوق الوحيلات المكتظ عن مقتل 8 اشخاص بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 24 مصابا.

ونجم الانفجار عن عبوة ناسفة وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

واظهر تسجيل فيديو حالة الهلع بين المتسوقين اثر الانفجار.

وشوهدت العديد من سيارات الاسعاف وهي تهرع لنقل الجرحى.

وتأتي انباء الانفجار عشية احتفال المسلمين بعيد الاضحى المبارك.

وهذا الانفجار الثاني خلال شهر في مدينة الصدر، إذ أصيب 15 شخصاً، مطلع تموز/يوليو، إثر انفجار عبوة ناسفة في سوق مريدي، بمدينة الصدر.

كما شهدت المدينة ذاتها، في شهر نيسان/ أبريل، انفجار سيارة مفخخة أدت إلى سقوط أربعة قتلى و 16 جريحا، في سوق الأورفلي.

وأدى التفجير حينها أيضاً لاحتراق نحو 15 محلا تجاريا و8 سيارات.

ومدينة الصدر هي معقل أتباع رجل الدين مقتدى الصدر، وبحسب بيانات غير رسمية، فإن عدد سكانها يبلغ 3 ملايين شخص، وهي تعاني من انهيار أغلب البنى التحتية، واكتظاظ سكاني، وتتعرض بشكل متكرر إلى تفجيرات بعبوات ناسفة أو سيارات مفخخة.