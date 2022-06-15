انفجار يودي بحياة زوجة وزير الداخلية التونسي

توفيت زوجة وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، متأثرة بإصابتها بحادث انفجار إثر تسرب غاز في مقر سكنهما قبل نحو شهر.

وافادت وزارة الداخلية في برقية تعزية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "توفيت المغفور لها بإذن الله حرم السيد وزير الداخلية توفيق شرف الدين اليوم الإربعاء 15 جوان 2022 نتيجة تعكر حالتها الصحية بعد إصابتها مؤخرا خلال الحادث المنزلي الذي تعرضت له".

وفي يوم 16 مايو الماضي، أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على أثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.



برز شرف الدين كواحد من أقوى الشخصيات في تونس منذ أن تحرك الرئيس قيس سعيد الصيف الماضي للسيطرة على السلطة التنفيذية وأقال البرلمان وأصبح يحكم بمراسيم.

وفتحت وزارة الداخلية تحقيقا في الحادث لمعرفة ملابساته، خاصة أن البلاد تشهد في الفترة الأخيرة موجة من الحرائق طالت أراضي زراعية ومقرات حكومية وتهديدات إرهابية.

وفي مارس/آذار المنقضي، تحدثت الأجهزة الأمنية التونسية عن تفاصيل إحباط مخطط لاستهداف وزير الداخلية قبل أشهر من قبل جماعات متطرفة وتفكيك العشرات من خلايا إرهابية خطط بعضها لاستهداف دول مجاورة.

واستهدفت العناصر الإرهابية وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو، حيث عمدت إلى مهاجمة منزله في ولاية القصرين في مايو/أيار 2014.

