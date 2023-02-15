انقاذ سيدة على قيد الحياة بعد 222 ساعة من الزلزال

انتشلت فرق الانقاذ التركية سيدة تبلغ 42 عامًا من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش وهي على قيد الحياة بعد 222 ساعة على الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا والشمال السوري وتحديدا في السادس من الشهر الجاري

وقالت فرق البحث والإنقاذ انها رصدت صوتًا من تحت أنقاض أحد المباني في حي "خير الله" بقضاء "أونإيكي شباط" وعلى الفور تحركت لتنجح في إنقاذ مليكة إمام أوغلو البالغة 42 عامًا

ويوم امس الثلاثاء انقذت الاجهزة المختصة التركية سيدة سورية تدعى منى دعبول، بعد ان أمضت 204 ساعات تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا.

وكانت صفحة "مفقودي زلزال 2023" على وسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت اسم منى دعبول وعدد من أفراد عائلتها من على أنهم في عداد المفقودين، ولم يعرف بعد مصير عائلتها فيما نقلت السيدة منى الى المشفى لتلقي العلاج

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري وقع زلزالان متتاليان بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات جنوب تركيا وشمال سوريا، بلغت حصيلته غير النهائية اكثر من 41 الف قتيل وعشرات الالاف من الجرحى وتسببا بخسائر كبيرة في الممتلكات.