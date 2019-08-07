انقرة: الاعداد للمنطقة الآمنة اكتمل وواشنطن متفهمة لحاجتنا

اعلنت انقرة على لسان وزير الدفاع التركي خلوصي آكار اليوم الأربعاء، ان واشنطن تتفهم حاجتنا الى انشاء المنطقة الامنة واشار الى ان المحادثات مع الاميركيين إيجابية وبناءة أن "اللقاء مستمر حاليا مع الوفد الأمريكي، وننتظر استكماله في الساعات المقبلة".وكشف آكار أن إعداد تركيا للمنطقة الآمنة اكتمل، بما في ذلك تحركات الوحدات العسكرية، قائلا إن "أنقرة أبغلت واشنطن أنها تفضل العمل سويا شمال سوريا".

وأضاف: "الموقف التركي متشدد للغاية، لكننا سنواصل مباحثاتنا على مختلف الأصعدة، ومنها المحادثات في الجانب العسكري".

وتابع: "هناك بعض الاختلاف في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، لكننا لا نركز عليها كثيرا، بل نريد التعامل مع كيفية عمل أمريكا والأتراك في هذه المنطقة ".

وكان الرئيس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد اكد في وقت سابق أن بلاده على وشك إطلاق عملية عسكرية جديدة لـ"تجفيف مستنقع الإرهاب" بمناطق شرق نهر الفرات شمالي سوريا، سواء أكان ذلك مع حلفائها أو من دونهم.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده "تملك الحق في اتخاذ كافة التدابير للقضاء على التهديدات التي تستهدف أمنها القومي، سواء أكان ذلك مع حلفائها أو بدونهم".

واعتبر أن "أمن تركيا يعني أمن حلف شمال الأطلسي والمنطقة برمتها".

وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا جايمس جيفري قال في وقت سابق إن "المشروع الجديد بشأن المنطقة الآمنة يتضمن أن تدير هذه المنطقة قوات أمريكية وتركية مشتركة".