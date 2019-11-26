انقرة تعلن عودة 370 ألف سوري الى بلادهم

أعلنت انقرة على لسان نائب الرئيس فؤاد أوقطاي عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق التي وصفتها بانها "تحررت من الإرهابيين" في بلادهم.

ودعا المسؤول التركي في كلمة له خلال المنتدى الدولي حول الهجرة المنعقد حاليا في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة.

وشدّد على عزم تركيا إنشاء "ممر السلام" في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها.

وزعم أن تركيا "وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، مستهدفا المقاتلين الاكراد وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.