انقرة تنفي العثور على قطع من جثة خاشقجي

السلطات السعودية أقرّت بمقتل خاشقجي،

قالت مصادر اعلامية تركية ان الاخبار بشان العثور على اجزاء من جثة جمال خاشقجي غير دقيقة

ونقلت قناة "تي آر تي" عن مصادر تركية على صلة بمكتب المدّعي العام قولها ان المعلومات المتداولة حول العثور على أجزاء من جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً إلى أنّ المحققين الأتراك لم يجدوا أجزاء من جثة خاشقجي في حديقة منزل القنصل السعودي.

كما أضافت المصادر نفسها أنّ الصورة التي جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها الجثة مزيّفة.

وقال ناشطون ان الصورة من فلم اميركي قديم وعرضوا المشهد كاملا من الفلم المذكور

وكانت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، قد نقلت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مصادر لم تسمّها أو توضح صفتها، أنّه تم العثور على أجزاء من جثة الصحافي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، والذي قُتل في قنصلية بلاده بإسطنبول، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وكشفت مصادر لـ"سكاي نيوز"، أنّ بقايا جثة خاشقجي اكتشفت في حديقة منزل القنصل السعودي محمد العتيبي، مشيرة إلى أنّ جسد خاشقجي كان "مقطعاً" ووجهه "مشوهاً".

وذكر أنّ السلطات السعودية أقرّت بمقتل خاشقجي، واعتقلت 18 شخصاً، موضحاً أنّ المعتقلين السعوديين هم أنفسهم الذين حددت هوياتهم السلطات التركية.