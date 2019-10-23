انقرة توقف عمليتها بعد انتهاء مهلة الـ 120 ساعة وانسحاب الاكراد

انتهت الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش هدنة وقف إطلاق النار التي توصلت إليها تركيا والقوات الكردية، برعاية أمريكية، بهدف إتاحة انسحاب المقاتلين الأكراد من منطقة آمنة اتفقت عليها أنقرة وواشنطن.

وأعلنت أنقرة الأربعاء أن "لا حاجة" لاستئناف عمليتها العسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعد انتهاء الهدنة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز".

وعقب انتهاء الهدنة التي مدتها 120 ساعة، أعلنت تركيا الأربعاء عن عدم حاجتها لاستئناف هجومها على المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا بعد انتهاء هذه الهدنة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أبلغتها بأن انسحاب القوات الكردية من المناطق الحدودية قد "أنجز".

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "في هذه المرحلة، ليست هناك حاجة لتنفيذ عملية جديدة".

وأضاف بيان الوزارة "في نهاية مهلة الـ120 ساعة، أعلنت الولايات المتحدة أن سحب وحدات حماية الشعب من المنطقة قد أنجز".

"الأكراد امتثلوا للاتفاق"

من جهته أفاد مصدر دبلوماسي تركي أن أنقرة قد بلغتها واشنطن باكتمال الانسحاب الكردي، خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو بنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو.

وقبيل انتهاء مهلة الـ120 ساعة، قال مسؤول كردي لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأكراد "امتثلوا بالكامل" للاتفاق.

وشنت تركيا مع فصائل سورية موالية لها منذ التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الحالي هجوما ضد المقاتلين الأكراد المدعومين من الولايات المتحدة، بدأ بعد يومين من سحب واشنطن قواتها من مناطق حدودية. وتمكنت الوحدات المهاجمة من التقدم سريعا والسيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومترا يمتد من تل أبيض (الرقة) وصولا إلى رأس العين التي انسحب منها آخر المقاتلين الأكراد الأحد.

ونص اتفاق توصل إليه نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس في أنقرة الخميس على "تعليق" تركيا للعمليات القتالية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة، تنتهي ليلا على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومترا.