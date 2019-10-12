انقرة: لا سلام مع الاكراد والوساطة الاميركية مرفوضة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن رفض بلاده المقترح الأمريكي للوساطة بين أنقرة و"قوات سوريا الديمقراطية".

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن الوزير قوله: "لا يمكن أن تتفاوض مع الإرهابيين، إلا إذا سلموا أسلحتهم".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتب على "تويتر"، تغريدة وضع فيها تركيا أمام خيارات ثلاث.

وقال الرئيس الأمريكي: "تركيا الآن تهاجم الأكراد، الذين يقاتلون بعضهم البعض منذ 200 عام، لدينا خيار من بين هذه الخيارات: إرسال الآلاف من القوات والفوز عسكريا، ضرب تركيا بشدة ماليا وفرض عقوبات عليها، أو التوسط في صفقة بين تركيا والأكراد".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، أعلن عنها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تحت مسمى "نبع السلام"، والتي يقول إنها تستهدف عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تعتبره أنقرة "منظمة إرهابية".