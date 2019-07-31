انقرة متمسكة بـ اف 35: الكشف عن موعد استئناف توريد اس 400 لتركيا

تصل الدفعة الثانية من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا عام 2020 فيما تتمسك انقرة اصفقة طائرات اف 35 الاميركية التي منعها ترامب في اعقاب اتمام الصفقة الصاروخية التركية مع موسكو

وأفادت صحيفة "Cumhuriyet" التركية عن رئيس سكرتارية الصناعات الدفاعية في تركيا، إسماعيل دمير، اليوم الأربعاء: "من الممكن أن يبدأ توريد الدفعة الثانية من "إس-400" الروسية العام المقبل. ولم يقدم الجانب الأمريكي أي بيانات فنية تدل على أن منظومة "إس-400" ومقاتلات "إف-35" لا يمكن أن تعملا معا".

وأضاف: "ستكون إدارة "إس-400" في أيدي تركيا بالكامل. وبمساعدة هذه المنظومة لا يمكن عمل شيء لا تريده تركيا".

وأكد: أن "الحديث عن أن "إس-400" ليست قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، ليس صحيحا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سابقا أن تركيا تنوي بدء استخدام "إس-400" الصاروخية الروسية في أبريل عام 2020، مضيفا أن بلاده لن تتخلي عن مشاريع ضمان أمنها بسبب التهديدات الأمريكية.

اف 35

الى ذلك أعلن دمير، أنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة أي أساس قانوني لحذف أنقرة من برنامج إنتاج مقاتلات "إف-35".

وقال: "نفذنا التزاماتنا الخاصة ببرنامج "إف-35". وحذفنا من هذا البرنامج ليس له أي أساس قانوني. وإذا لم يقبلوا موظفينا (إلى البرنامج)، فلن ندفعهم. وأبلغناهم برغبتنا في البقاء ضمن هذا المشروع".

وأضاف: "هذا هو القرار الذي اتخذه شركاؤنا في المشروع بشكل مستقل. واتخذنا إجراءات في محاولة لفتح أبواب أخرى".