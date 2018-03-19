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انقرة نجحت بتحويل مجموعات سورية معارضة قوة فاعلة بمناطق نفوذها

انقرة نجحت بتحويل مجموعات سورية معارضة قوة فاعلة بمناطق نفوذها
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