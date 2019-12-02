انقرة: نقوم بواجباتنا كاملة في الناتو

قالت وزارة الدفاع التركية، الإثنين، إن الدولة التركية تؤدي واجباتها على أكمل وجه في الدفاع عن القيم المشتركة التي تتقاسمها مع باقي حلفائها في الناتو.

جاء ذلك على لسان مدير فرع التخطيط والتنسيق والتحليل في وزارة الدفاع التركية العقيد أولجاي دنيزر، لدى استعراضه مساهمات تركيا في الناتو في اجتماع بالعاصمة أنقرة.

وأوضح دنيزر أن تركيا ساهمت منذ انضمامها للناتو في 18 فبراير 1952، في إحلال الأمن والاستقرار الدوليين.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي، ما زال حلفا موثوقا ورادعا وقابلا للاستمرار.

وتابع قائلا: "شاركنا في 23 مناورة للناتو من خلال ألفين و414 عسكريا، خلال 2019، ونخطط للمشاركة في المناورات التي ستجري العام المقبل".

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في الناتو، متساوون في الحقوق داخل الحلف، وأن لتركيا حق الفيتو.

ولفت إلى أن تركيا ساهمت بشكل فعال في انتهاء الحرب الباردة، مبينا أن تركيا شاركت في العديد من العمليات التي أجرتها الناتو خارج حدود القارة الأوروبية.

وأكد أن تركيا هي واحدة من أكثر الدول إسهاما في عمليات الناتو، مشيرا في هذا السياق أن تركيا صاحبة ثاني أكبر جيش في الحلف.

وذكر بأن تركيا ساهمت بشكل كبير في عمليات حلف شمال الأطلسي بأفغانستان، وأن القوات التركية تتولى توفير أمن مطار حامد قرظاي منذ عام 2015.

وعقب كلمة دنيزر، قالت مصادر أمنية تركية: "نحن قوة رئيسية في الناتو ولا يمكن لأحد الجدال حول إسهاماتنا التي تجعلنا في الدائرة المركزية للحلف".