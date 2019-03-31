انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في فنزويلا

تعرضت فنزويلا لانقطاع التيار الكهربائي في ساعة متأخرة من يوم السبت، ما أدى إلى غرق معظم أنحاء البلاد في الظلام.

وذكرت صحيفة “إل ناسيونال” المعارضة أنه لا توجد كهرباء في معظم الولايات الاتحادية.

وخرج الناس إلى شوارع العاصمة كاراكاس، وقرعوا أواني الطهي الفارغة في احتجاج صاخب.

ويعد هذا رابع انقطاع كبير للكهرباء في فنزويلا خلال هذا الشهر، والذي ترك معظم البلاد في ظلام دام لأكثر من 100 ساعة.

وتلقي حكومة كاراكاس باللائمة على الولايات المتحدة في انقطاع التيار الكهربائي.

وتشير المعارضة إلى نقص الاستثمار في الشبكة الوطنية، وسوء الصيانة وفشل معالجة الإصلاحات باعتبارها عوامل وراء انقطاع التيار الكهربائي.

د ب أ