انقطاع الكهرباء عن اليابان

ادى اشتداد إعصار "خانون" الذي ضرب مناطق بالقرب من محافظة أوكيناوا جنوب اليابان، الى انقطاع التيار الكهربائي عن 220 آلاف منزل.

وقالت مصادر اعلامية يابانية ان شخص واحد على الاقل لقي حتفه واصيب 12 بجروح ودعت السلطات أكثر من 690 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم والانتقال إلى مكان آمن، وفق ما أفادت وكالة إدارة الحرائق والكوارث. نتيجة الاعصار مشيرة إن السلطات اليابانية ألغت 410 رحلات جوية حيث تضرر من القرار 70 الف راكب وأوقفت حركة القطارات والسفن بسبب الإعصار.

وذكرت شركة أوكيناوا للطاقة بأن الكهرباء انقطعت صباح الأربعاء عن 220,580 منزلا، أي حوالى 35 في المئة من إجمالي المنازل في المنطقة.

وتبلغ قوة رياح الإعصار 50 مترا في الثانية مع هبات قد تصل إلى 70 مترا في الثانية، وعند حساب قوة الرياح عند 60 مترا في الثانية، فهذا يعني أن قوتها نحو 216 كيلومترا في الساعة، وهي قوة كافية لتدمير الهياكل الخشبية وخطوط الكهرباء.

وحذّرت وكالة الأرصاد اليابانية من فيضانات وانزلاقات للتربة في أجزاء من جزيرة أوكيناوا.

ويتوقع بأن يمر من شرق الصين في وقت لاحق هذا الأسبوع.