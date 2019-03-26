انقطاع الكهرباء مجددا في فنزويلا

تعرضت فنزويلا الاثنين، لانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وذلك بعد أسابيع من انقطاع استمر أكثر من 100 ساعة بعد تضرر شبكة الكهرباء في البلاد.

وبعد ساعات من إعلان نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز، أنه “تم استعادة معظم خدمة الكهرباء”، أفادت شبكة “إن تي إن 24” بتعرض 18 من بين 23 ولاية في البلاد لانقطاع التيار مجددا.

وأرجعت حكومة كاراكاس انقطاع الكهرباء، إلى أعمال التخريب التي تقوم بها الولايات المتحدة، مثلما فعلت منذ أسبوعين.

ووصفت رودريغيز في خطاب متلفز النائب الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو ” بثلاثي الفساد والإجرام” قائلة إنهم وضعوا خطة للإضرار بمواطني فنزويلا.

ويأتي انقطاع الكهرباء في الوقت الذي وصل فيه مسؤولون عسكريون روس إلى فنزويلا، لإجراء مباحثات بشأن التعاون في مجال الدفاع في ظل الصراع على السلطة بين الرئيس نيكولاس مادورو المدعوم من موسكو، وزعيم المعارضة خوان غوايدو، المدعوم من أمريكا، والذي نصب نفسه رئيسا للبلاد في كانون ثاني/ يناير الماضي.

د ب أ