انقطاع شامل للإنترنت كوريا الشمالية

انقطعت خدمة الإنترنت عن كوريا الشمالية لعدة ساعات، حيث تعذر صباح اليوم الجمعة الوصول إلى الخوادم المهمة داخل البلاد.

وقال الباحث في مجال الأمن السيبراني جنيد علي إن "أنماط الاتصال الفاشل تشير إلى أن البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية ربما تعرضت لهجوم من نوع DDOS"، وهي محاولة لجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين.

وأضاف: "تشير مشكلات الاتصال المتقطعة، التي تأتي على شكل موجات، جنبا إلى جنب مع فشل جهاز التوجيه الكامل، إلى أن هذا قد يكون هجوم DDOS"، موضحا أن "جميع خوادم البريد الإلكتروني والويب ونظام أسماء النطاقات DNS في الدولة تأثرت بفقدان الاتصال".

وأكد أن "كوريا الشمالية عانت من انقطاع كامل للإنترنت"، مبينا أن "السبب ليس ناتجا عن انقطاع التيار الكهربائي، لأنه كانت هناك مشكلات تتعلق بمهلة الاتصال، وفقدان كبير للبيانات، ثم انقطعت أجهزة التوجيه. من شأن ذلك أن يوحي لي بأن شكلا من أشكال الضغط على الشبكة تسبب في حدوث ذلك، وهجمات DDOS هي طريقة شائعة للضغط على الشبكة".

ووفقا للسجلات التي جمعتها وراجعتها NK News، اختفت خوادم كوريا الشمالية والمواقع المستضافة عليها من الإنترنت في حوالي الساعة 7:40 صباحا بتوقيت كوريا الجنوبية وبقيت غير قابلة للوصول لمدة أربع ساعات تقريبا. تضمنت نطاقات الويب المتأثرة بالاضطراب airkoryo.com.kp و cooks.org.kp و friend.com.kp و gnu.rep.kp و kass.org.kp و kcna.kp.