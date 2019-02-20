انهيار طريق في سورية بعد شهرين من تدشينة بحضور كبار المسؤولين في الدولة

دشن المشروع في أكتوبر الماضي وفد وزاري ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزراء النقل

انهار طريق في سورية بعد شهرين من تدشينه وبحضور كبار المسؤولين في البلاد وسط اشادة حينها بالهمم العالية للقياديين في سورية وتغلبهم على الصعاب وما الى ذلك من تعابير تؤجج روح المقاومة والممانعة

وقد تناقلت وسائل إعلام محلية نبأ انهيار تحويلة على طريق الحفة صلنفة في محافظة اللاذقية على الساحل السوري بعد تدشينها بحضور حكومي واسع أواخر 2018 وبكلفة بلغت أكثر من مليوني دولار.

وقال المدير العام للطرق المركزية ياسر حيدر في تصريح خاص لـموقع "هاشتاغ سوريا"، إن السبب الرئيسي للانهيار هو ظهور ينابيع بشكل مفاجئ في المنطقة، رافقتها هطولات مطرية غزيرة.

وأوضح أن تحويلة الحفة تقع على منطقة منحدرات، والتربة سيئة وانزلاقية هناك والتربة غضارية تحتفظ بالمياه بداخلها، وتصبح سائلة.

وأشار إلى أن أهالي المنطقة فوجئوا بتلك الينابيع لأنها لم تظهر سابقا، خاصة وأنها ظهرت في أماكن لا يوجد بها مسيلات مائية.

وحين كان وزير النقل السوري علي حمود يتحدث تحت قبة مجلس الشعب، كانت أخبار انهيار تحويلة الحفة تنتقل من موقع إلكتروني إلى آخر.

وكتب النائب والصحفي نبيل صالح على فيسبوك أن الوزير في جلسة اليوم "قال ما قاله تحت القبة قبل شهرين... وطالب أعضاء المجلس اليوم بما طالبوه به قبل شهرين: الإسراع في تأهيل وصيانة الطرقات الرئيسية والفرعية، بدءا بتحويلة الحفة بريف اللاذقية التي انهارت اليوم".

كما أعرب رواد التواصل الاجتماعي عن سخطهم مطالبين بضرورة محاسبة المسؤولين:

ودشن المشروع في أكتوبر الماضي وفد وزاري ترأسه رئيس مجلس الوزراء عماد خميس وزراء النقل، والإدارة المحلية والبيئة، والأشغال العامة والإسكان، والموارد المائية، والزراعة، وبحضور محافظ اللاذقية وأمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي.

ويتألف المشروع من ثلاثة جسور بطول 300 متر مع إنشاء سبعة جدران استنادية لتأمين استقرار جسم الطريق البالغ طوله 4 كم في مناطق الردم وحماية أكتاف الحفر وخاصة في مواقع التجمعات السكانية القريبة من مسار الطريق، إضافة لتنفيذ ثلاث عبّارات صندوقية.