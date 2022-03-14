انهيار كافة المواقع الالكترونية الحكومية في اسرائيل وأنباء عن هجوم إيراني

قالت وسائل اعلام اسرائيلية ان عطلا مفاجئا ضرب كافة المواقع الالكترونية الحكومية في الدولة العبرية، في وقت ثارت تكهنات بان السبب هو هجوم من قبل قراصنة ايرانيين.

وذكرت صحيفة "جورازليم بوست" أن سبب انهيار مواقع الوزارات لا يزال مجهولا، فيما لم تصدر السلطات الإسرائيلية بعد بيانا يوضح ما حصل.

على ان مواقع عبرية قالت ان هجوما إلكترونيا إيرانيا عطل المواقع الحكومية في إسرائيل.

وأشارت الى أن مستخدمي "تويتر" في إيران ذكروا أن المواقع الإسرائيلية تتعرض الآن للهجوم من قبل قراصنة إيرانين.

وتزامن ذلك مع اعلان التلفزيون الرسمي الايراني عن ان قوات الامن احبطت مخططا تخريبيا كان يستهدف منشأة فوردو التي تعد اكبر المواقع النووية في البلاد، من قبل شبكة جندتها اسرائيل، مضيفة انه جرى اعتقال عددا من المتورطين.

احباط مخطط اسرائيلي استهدف منشأة فوردو

وتزامن ذلك مع اعلان التلفزيون الرسمي الايراني عن ان قوات الامن احبطت مخططا تخريبيا كان يستهدف منشأة فوردو التي تعد اكبر المواقع النووية في البلاد، من قبل شبكة جندتها اسرائيل، مضيفة انه جرى اعتقال عددا من المتورطين.

وقال التلفزيون ان إسرائيل حاولت القيام بأعمال تخريبية في منشآة فوردو منذ سنوات ولم تستطع ذلك، مضيفة أن تل أبيب هذه المرة حاولت الاقتراب من موظف في قسم أجهزة الطرد المركزي الحديثة IR6 وذلك من خلال تجنيد أحد جيران هذا الموظف وتزويده بأجهزة اتصالات مشفرة وتعليمه كيفية استخدامها.

وأكد أن جميع الدفوعات للمجندين تمت عبر أموال نقدية تجنبا لتعقب مصادرها.

وأوضح التلفزيون أن ضابط استخبارات إسرائيلي تقرّب من الموظف وكشف عن هويته عن طريق جاره الذي تم تجنيده تحت غطاء شركة من هونغ كونغ ومن خلال عروض أعمال وبرمجيات.

وأشار إلى أن استخبارات هيئة الطاقة الذرية بالتعاون مع استخبارات الحرس الثوري رصدت جميع التحركات وأشرفت على سيرها للوصول إلى رؤوس شبكة الجواسيس وتمكنت من تفكيكها قبل أن تنفذ مخططها في عمل تخريبي بمنشأة فوردو قبل بداية العام الإيراني الجديد (20 مارس 2022).

وأعلنت القناة الحكومية أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل من قبل الجهات المختصة لاحقا.

وسبق ان اتهمت ايران اسرائيل بشن عدة هجمات على مواقع لها علاقة ببرنامجها النووي وباغتيال خبراء وعلماء نوويين ايرانيين خلال السنوات الماضية.

ولم تؤكد او تنف اسرائيل هذه الاتهامات.